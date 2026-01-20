Galatasaray maçı öncesi Sörloth'tan Fenerbahçe için transfer açıklaması!

Haberin Devamı

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Sörloth'un açıklamaları;

"KENDİME ÇOK FAZLA GÜVENİYORUM"

"Bir oyuncunun hayatında bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor. Şu an kendime çok fazla güven geliyor, takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Güven çok önemli."

"ATLETICO'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

"Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum."

"TÜRKİYE'DEN OYNAMAKTAN MUTLU OLUYORUM"

"Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık"

OKAN BURUK

"Bunları duymak hoşuma gidiyor. Okan Buruk büyük bir teknik direktör"