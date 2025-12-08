Galatasaray maçı öncesi Monaco’da büyük kaos! Açıkladılar: 3 ayrı protesto düzenleyeceğiz

Haberin Devamı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte galibiyet golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı. Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü. Ligue 1'de 7. sırada olan Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

MONACO TARAFTAR GRUBUNDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Ligdeki bu kötü gidişat Monaco taraftarlarını ayağa kaldırdı. Monaco taraftar grubu Ultras Monaco, takımın genel menajeri Thiago Scuro ve ekibini istifaya davet etti.

Dün gece bir açıklama yaparak, sonuçlardan ve tutarsız transfer döneminden memnun olmadığını belirten Monaco ultrasları, genel menajer Thiago Scuro ve ekibinin ayrılmasını talep etti. Taraftarlar ayrıca seslerini duyurmak için Galatasaray maçında birkaç sembolik protesto düzenlemeyi almayı planlıyor.

'ACİL DEĞİŞİKLİK'

Brest'teki yenilgi bardağı taşıran son damla oldu. Monaco'nun son 30 dakika rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen tek bir şut bile atamadığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiden yaklaşık 48 saat sonra, taraftar grubu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Ultras Monaco 1994, CEO Thiago Scuro'nun temsil ettiği mevcut spor yönetiminin ayrılmasını da içeren “acil değişiklik” çağrısında bulundu. Açıklamada, “Bay Scuro ve ekibi, kulübü tarihine ve hedeflerine uygun bir seviyeye taşımak için gerekli meşruiyete ve yetkinliğe artık sahip değil” denildi.

Takımlarının (7. sırada) her sezon başında belirlenen hedef olan Ligue 1 podyumundan uzak olduğunu görmekten rahatsız olan taraftarlar, “AS Monaco'nun spor yönetiminde bir dönüşüm, bir uyanış, en azından biraz mantıklı davranış” umut ettiklerini ve “spor başarısı yerine finansmana dayalı modelin işe yaramadığını” ifade etti.

GALATASARAY MAÇINDA 3 AYRI PROTESTO YAPILACAK

Kulübün dikkatini çekmek için UM94, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta üç sembolik eylem gerçekleştireceklerini duyurdu: ters çevrilmiş pankartlar, oyuncuların sahaya girişinde koreografi ve alkış yapılmaması ve ilk 15 dakika boyunca tezahürat yapılmaması.

HENRY'DEN BU YANA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Adi Hütter'in yerine Sébastien Pocognoli'nin göreve gelmesiyle birlikte, Monaco 8 maçta sadece 10 puan topladı. Bu, 2018'de Thierry Henry'den (7) bu yana kulüpte, yeni bir teknik direktör için en kötü başlangıç oldu.