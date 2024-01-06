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Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da çifte şok! 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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#Süper Lig#Konyaspor#Galatasaray
Galatasaray maçı öncesi Konyasporda çifte şok 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 18:08

Süper Lig ekibi Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

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Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Konyaspor’da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2’nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

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MUHTEMEL 11

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçındaki muhtemel 11’i ise şöyle: "Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena, Muhammed Demir."

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#Süper Lig#Konyaspor#Galatasaray

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