×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa'ya kaptanından kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Galatasaray#Aytaç Kara
Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşaya kaptanından kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:59

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kaptan Aytaç Kara, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında Pazar günü sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesinde Lacivert-beyazlılara takım kaptanı Aytaç Kara'dan kötü haber geldi.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı oldu.

Yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Aytaç Kara; ligde Galatasaray, Bodrum FK ve Alanyaspor'la oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

AYTAÇ KARA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 21 maça çıkan Aytaç Kara, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Ismail Jakobsun sakatlık sorunu bitmiyorGalatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlık sorunu bitmiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Galatasaray#Aytaç Kara

BAKMADAN GEÇME!