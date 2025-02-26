Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa'ya kaptanından kötü haber!

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında Pazar günü sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesinde Lacivert-beyazlılara takım kaptanı Aytaç Kara'dan kötü haber geldi.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı oldu.

Yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Aytaç Kara; ligde Galatasaray, Bodrum FK ve Alanyaspor'la oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

AYTAÇ KARA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 21 maça çıkan Aytaç Kara, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.