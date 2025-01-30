Galatasaray maçı öncesi Hollandalı gazeteciden Ajax değerlendirmesi: 'Çok ilginç bir maç olabilir! Galatasaray'ın kazanması...'

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ilk 8 hedefi doğrultusunda evinde oynadığı Dinamo Kiev karşılaşmasında 3-3 berabere kalarak 2 puanı bırakmış oldu. Medya ve taraftarlar bazında şok etkisi yaratan bu beraberliğin telafisi RFS Rigas’ın Galatasaray’ın direk rakiplerinden Ajax’ı sürpriz bir şekilde yenmesiyle geldi.

İLK 8 İÇİN GALİBİYET ÇOK KRİTİK

Ajax 10 puanla 16.sırada kalırken Galatasaray 13 puanla 9.sıraya geriledi. Avrupa Ligi’nin lig aşamasının son haftasında Galatasaray ilk 8 hedefini gerçekleştirmek için Johan Cruyff Arena’da Ajax’a konuk olacak. Galatasaray bu zorlu maçı kazandığı takdirde ilk 8’e girmek için çok büyük bir adım atmış olacak ve şubat ayında oynanacak 2 Avrupa Ligi Play-off karşılaşmalarını oynamayacak. Ayrıca Sarı-kırmızılılar ilk 8’e kalması durumunda son 16 turunda seribaşı olma avantajını elde edecek. Ajax’ın ise ilk 8 şansı bulunmuyor.

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Galatasaray Avrupa Ligi’nin son haftasında Ajax deplasmanına çıkacak. Bu önemli karşılaşma sonrası Avrupa Ligi’nde ilk 8 ve play-off’a kalan takımlar belli olacak. Avrupa Ligi’nde namağlup devam eden Galatasaray, Avrupa’da son 3 maçından mağlubiyet ile ayrılan Ajax’ı evinde mağlup etmeye çalışacak. Herhangi bir beraberlik ve mağlubiyette temsilcimiz play-off turundan yoluna devam edecek.

HOLLANDALI GAZETECİDEN AJAX DEĞERLENDİRMESİ

Bu önemli karşılaşma öncesi Hollanda Soccernews.nl gazetesinden gazeteci Tim Duijverman Spor Arena’ya değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli kalem bu önemli karşılaşmayı, Galatasaray’ın ilk 8 şansını ve Ajax’ın son durumunu değerlendirdi.

Tecrübeli gazetecinin değerlendirmeleri şu şekilde:

TIM DUIJVERMAN (Soccernews.nl):

“ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ BEKLEYEBİLİRİZ”

Avrupa Ligi grup aşamasının son mücadelesine baktığımızda Ajax ve Galatasaray arasında ilginç bir maç bekleyebiliriz. Her durumda, her iki takım da play-off’u garantiledi, ancak Gala hala ilk 8'e girebilir. Amsterdam ekibinin onur ve paradan başka oynayacak hiçbir şeyi yok. Ajax için bir formalite maçı olacak.

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“AJAX SON ÜÇ AVRUPA MAÇINDA DA KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERDİ”

Avrupa'daki son 3 maç Ajax için net bir yenilgiydi. 2-0 deplasmanda Real Sociedad'a karşı, 1-3 iç sahada Lazio'ya karşı ve 1-0 Riga'da RFS'ye karşı. Bu maçlarda kötü bir performans gösterdiler ve ilk maçlardaki bazı galibiyetler nedeniyle geride kaldılar. Bu sebeple şu an ilk 8 iddaları yok.

“FARIOLI SIKICI, İTALYAN USULÜ OYNATIYOR”

Ajax Hollanda Ligi’nde 2. sırada ve açıkçası şaşırtıyorlar. Oynadıkları futbol hala kötü, ancak defansif olarak eskisinden daha güçlüler. Maçları bir gol farkla kazanıp üç puanı alıyorlar. Teknik direktör Farioli bunu 'İtalyan usulü' yapıyor. Sıkıcı, ancak sonucu almasını biliyor. 23/24'teki rezalet bir sezonun ardından bunu yapmak zorundaydılar.

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“GALATASARAY HER ŞEYİNİ VERECEK, AVANTAJI İSE…”

Galatasaray hala grup aşamasını ilk 8'de bitirme şansı olduğu için kesinlikle herşeyini vereceklerdir. Gala’nın bir diğer avantajı ise, Ajax-Galatasaray maçından birkaç gün sonra Ajax, Rotterdam'da büyük rakipleri Feyenoord ile oynayacak. Açıkçası bu maç onlar için daha önemli diyebilirim. Gala'ya karşı maç sırasında bazı oyunculara dinlenme fırsatı vermeleri muhtemel çünkü hedefleri, hiçbir şeyleri yok. Böyle bir durumda İstanbul ekibinin karşısında daha güçsüz bir Ajax olacak.

“GALA’NIN KAZANMASINA ŞAŞIRMAM, AJAX’IN İLK 8 ŞANSI OLSAYDI…”

Gala bu sezon Avrupa'da güçlü görünüyor. Namağlup ilerliyorlar. Birkaç gol yiyorlar ama berabere kalmayı veya kazanmayı başarıyorlar ve bu da onları şu anki pozisyonlarına getiriyor. Galatasaray'ın bu maçı kazanmasına asla şaşırmam. Dediğim gibi herşeyini verecek. Eğer Ajax’ın da ilk 8 şansı olsaydı daha farklı bir senaryoyu konuşacaktık.