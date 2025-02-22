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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki isimden müjdeli haber!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Çağlar Söyüncü
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçeye iki isimden müjdeli haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 16:46

Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü derbi maçta Galatasaray'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Ülker Stadyumu'nda yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçeye iki isimden müjdeli haber

ÇAĞLAR VE DJIKU'DAN SEVİNDİREN HABER

Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ise bugün yapılan idmanla birlikte saha çalışmalarına başladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Çağlar Söyüncü

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