Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçeli yöneticiden açıklama! 'İmtiyaz değil, eşitlik!'

Süper Lig'in 31. haftasında hayat duracak ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye tüm futbolseverler odaklanacak. İki takım arasında da hem zirve yarışı hem de yöneticilerin açıklamaları nedeniyle gerilim yüksek.

Fenerbahçeli yönetici İlker Arkun'dan derbi öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlker Alkun'un sosyal medyadan mesajı şu şekilde;

"Yarın akşam sadece bir maç oynanmayacak; emeğin, hakkın ve adaletin sınandığı çok önemli bir gece yaşanacak.

Günlerdir konuşulan her şey yarın akşam sahada anlam bulacak. Tribünde, sahada, ekran başında milyonlar aynı duyguda buluşacak. Fenerbahçe en güçlü olduğu anları, herkes aynı yürekte buluştuğunda yaşadı.

Bu camia kendisine son haftalarda yaşananları unutmadı.Denizli’de kaybedilen şampiyonluk yalnızca sportif bir kayıp değil; emek, hak ve adalet adına hafızalara kazınmış önemli bir derstir.

Bu yüzden beklentimiz nettir:

Ayrıcalık değil, eşitlik. Çünkü bu lig sadece zirve yarışı değildir. Bir yanda şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler, diğer yanda ligde kalabilmek için var olma savaşı veren camialar var.

Küme düşme hattındaki her puan;

bir kulübün geleceği, bir şehrin umudu, bir ailenin emeği, bir çocuğun yarına dair beklentisi demek.

Bu nedenle bu mücadele yalnız zirveyi değil, ligin tamamını ilgilendiriyor.

Bugün yalnız tribünlerin değil, tüm Türkiye’nin gözü bu karşılaşmada olacak.

Futbol kamuoyu kadar, karar verici makamların ve ülkemizin tüm sorumlu paydaşlarının da böylesine kritik bir müsabakada ortaya konacak yönetim hassasiyetini dikkatle takip edeceğine inanıyoruz.

Çünkü yarın gece çalınacak her düdük,

verilecek her karar, sadece skoru değil;

emeği, hakkı, adalet duygusunu ve kamu vicdanını etkileyecek.

Bu nedenle hata kaldırmayan bir eşikteyiz.Tartışmaya açık değil,

güven veren bir yönetim anlayışı beklenmektedir.

Hakeminden , VAR’ına , Federasyonuna kadar oyunu yöneten herkes için bugün tek taraf vardır: Hak ve adalet.

Çünkü emek tartışmalı bırakılırsa güven zedelenir. Hak gölgelenirse rekabet yara alır. Adalet hissedilmezse futbol kaybeder.

Biz mücadelemizi sahada vereceğiz.

Yeter ki oyun kurallarına göre oynansın.

Yeter ki emek karşılığını bulsun.

Yeter ki hak teslim edilsin.

Bizim talebimiz açık:

İmtiyaz değil eşitlik.

Algı değil hakkaniyet.

Tartışma değil adil rekabet.

Ve inanıyoruz; oyun adil kaldığında yarın kazanan yalnız bir takım değil, Türk futbolunun itibarı olacaktır."