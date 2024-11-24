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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da Emre Mor gelişmesi

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#Eyüpspor#Emre Mor#Galatasaray
Galatasaray maçı öncesi Eyüpsporda Emre Mor gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 18:39

Sezon başında Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan ancak yeni takımında henüz resmi bir maçta oynamayan Emre Mor'da, Galatasaray maçı öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

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Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, transfer olduğu İstanbul ekibinde henüz resmi maça çıkmadı. 

Eyüpspor'da hiçbir resmi maçta görev almayan Emre Mor, Süper Lig'de 13 müsabakada yedek kulübesinde de yer almadı.

İDMANA ÇIKTI

Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün (24 Kasım Pazar) geri döndü ve antrenmana çıktı.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Emre Mor rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara geri dönmesi için 1 ay gerekiyor." demişti.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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#Eyüpspor#Emre Mor#Galatasaray

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