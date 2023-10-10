Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'i yıkan haber

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Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız futbolcularından Dayot Upamecano, Galatasaray maçı öncesi sakatlık geçirdi.
Bundesliga'daki Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano'nun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sport'un haberine göre; Freiburg maçında sakatlanan 24 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Bayern Münih, Upamecano'yu 2021 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Alman ekibiyle toplamda 31 maça çıkan başarılı savunmacı, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Bayern Münih, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde grubun üçüncü haftasında Galatasaray'a konuk olacak.