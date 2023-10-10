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Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'i yıkan haber

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#Bayern Münih#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi
Galatasaray maçı öncesi Bayern Münihi yıkan haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 19:56

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'da mücadele edecek olan Alman devi Bayern Münih'te yıldız isimden kötü haber geldi.

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Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız futbolcularından Dayot Upamecano, Galatasaray maçı öncesi sakatlık geçirdi.

Bundesliga'daki Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano'nun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sport'un haberine göre; Freiburg maçında sakatlanan 24 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Bayern Münih, Upamecano'yu 2021 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Alman ekibiyle toplamda 31 maça çıkan başarılı savunmacı, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Bayern Münih, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde grubun üçüncü haftasında Galatasaray'a konuk olacak.

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#Bayern Münih#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi

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