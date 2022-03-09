Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da Xavi konuştu! "Onlara acı çektirmeliyiz"

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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Xavi'nin çaıklamaları;

"Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye’deki maç zor olacak. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz."

"TORRENT TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLACAK"

"Torrent arkadaşım. Katar’a geldi ve Al Sadd'ın antrenmanlarını takip etmişti. Bize yakın bir oyun anlayışı var ancak Türkiye Ligi farklı ve alışması için zaman gerek. Dome’nin bu tecrübesi ve kalitesi bulunmakta. Galatasaray iyi bir takım ve daha üst sıralara çıkacaktır. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak."

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"KEREM AKTÜRKOĞLU İYİ OYUNCU"

"Galatasaray takım halinde oynuyor. Domenec kendi oyun anlayışını kabul ettirmek amacında. Topa sahip olmak istiyorlar, üçlü savunma gibi farklı taktiksel konseptleri var. Bireysel olarak da iyi ve şaşırtan yetenekte isimlere sahipler. Mesela Kerem Aktürkoğlu bunlardan biri. Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz."

"ROTASYON YAPACAĞIM"

"Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler."

"PENA CESUR BİR KARAR ALDI"

"Inaki Pena burada süre alamıyordu, bu yüzden cesur bir karar vererek oynayabileceği bir yere gitmek istedi. Güzel bir performans gösteriyor, yetenekli bir kaleci ve hedefimiz sezon sonu Barça’ya dönüp tekrar takımın bir parçası olması."