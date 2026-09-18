Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da sakatlık şoku! Yıldız isimden kötü haber geldi

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13 Ekim Salı günü, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'da sakatlık krizi patlak verdi.

Barcelona'nın Racing'i 7-2 mağlup ettiği karşılaşmada dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen takımın 1. kalecisi Joan Garcia'nın durumu netlik kazandı.

EN AZ 3 HAFTA YOK!

Sağlık heyetinin yaptığı ilk incelemelerin ardından başarılı eldivenin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte İspanyol ekibinin as kalecisinin, Galatasaray ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi randevusunu kaçırması neredeyse kesinleşti.

TÜM MAÇLARDA KALEYİ KORUMUŞTU

Bu sezon Barcelona'nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maça da ilk 11'de başlayarak kaleyi koruyan Garcia, 3 maçı gol yemeden tamamlamış, kalesinde ise toplam 6 gol görmüştü.

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GALATASARAY MAÇINDA SZCZESNY YA DA LIVAKOVIC OYNAYACAK!

Racing maçının ikinci yarısında kaleyi 38 yaşındaki tecrübeli eldiven Wojciech Szczesny korurken, Polonyalı kalecinin yediği gollerdeki hataları İspanya'da tartışma konusu olmuştu.

Katalan temsilcisinin kadrosunda bir diğer alternatif olarak Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Dominik Livakovic yer alıyor.

Hansi Flick ve teknik ekibinin Galatasaray karşısında kalede kime görev vereceği merak konusu.

7'DE 7 YAPTILAR, MAÇ BAŞINA 4.7 GOL ORTALAMASIYLA OYNUYORLAR!

Bu sezon La Liga'da oynadığı 6 maçı toplam 28 gol atarak kazanan ve 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.

Hansi Flick yönetiminde 7 resmi maçta toplam 33 gol kaydeden Katalan ekibi, maç başına 4.7 gol ortalamasıyla oynuyor.