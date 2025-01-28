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Galatasaray maçı öncesi Ajax'ta Farioli depremi! Yollar ayrılıyor

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#Galatasaray#Ajax#Farioli
Galatasaray maçı öncesi Ajaxta Farioli depremi Yollar ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:52

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde perşembe akşamı Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Hollanda ekibinde teknik direktör Francesco Farioli şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu hafta yüzünü Avrupa'ya dönecek.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde perşembe akşamı deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son üç maçından da beraberlikle ayrılan Galatasaray'da hedef galibiyet. Aslan, Ajax'ı mağlup ettiği takdirde direkt olarak son 16 biletini alacak.

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AJAX, AVRUPA'DA FORMSUZ
Eredivisie'de son dört maçını kazanan Ajax ise Avrupa'da formsuz. Francesco Farioli'nin öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray maçı öncesi Ajaxta Farioli depremi Yollar ayrılıyor

FRANCESCO FARIOLİ DEPREMİ: AJAX'TAN AYRILABİLİR

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Öte yandan Fanatik'in Hollanda basınından derlediği habere göre Ajax'ta Galatasaray maçı öncesinde Francesco Farioli depremi yaşandı. Ad.nl'de yer alan habere göre Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, 5 aydır istediği sol kanat ve sağ bek transferlerinin hâlâ gerçekleştirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Farioli, sezon sonunda Ajax'tan ayrılabilir.

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'FOKURDAYAN BİR VOLKANIN PATLAMASI...'
Söz konusu haberde ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "Ajax gerçeklerle yüzleşeceği haftaya giriyor. Muhabirimiz Johan Inan, Feyenoord'a karşı oynanacak Klassieker ve transfer döneminin son haftasında, teknik direktör Francesco Farioli ve özellikle yönetimin fokurdayan bir volkanın patlamasını engellemesi gerektiğini yazdı. Aksi takdirde İtalyan koçla yolların ayrılması da ihtimal dışı değil."

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#Galatasaray#Ajax#Farioli

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