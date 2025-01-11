Galatasaray maçı öncesi 2 oyuncu cezalı duruma düştü

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Hatayspor'un Çaykur Rizespor'a mağlup olduğu maçta sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rui Pedro, 69. dakikada yerini Massanga'ya bırakırken kulübede sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 90+6. dakikasında itirazları sebebiyle sarı kart gören Erce Kardeşler de cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Hatayspor'da Rui Pedro ve Erce Kardeşler, bu maçta forma giyemeyecek.