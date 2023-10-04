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Galatasaray M.United'ı devirdi, UEFA'nın kararı şaşkına çevirdi!

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#Galatasaray#Manchester United#Rasmus Hojlund
Galatasaray M.Unitedı devirdi, UEFAnın kararı şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 11:56

Galatasaray, Manchester United'ı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 mağlup ederken UEFA'nın maç sonu tercihi şaşırttı.

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Galatasaray, Manchester United deplasmanında geriden gelerek kazandı ve Avrupa'da geceye damga vuran bir sonuca imza attı.

Temsilcimiz, Premier Lig devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başarırken galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri ise 17. ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Galatasaray, ikinci sıraya yerleşti ve gruptan çıkma yarışından büyük bir avantaj yakaladı. Henüz puanla tanışamayan Manchester United ise son sırada yer aldı.

Sarı kırmızılı ekip, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.

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MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜ KAYBEDENE GİTTİ!

UEFA'nın her karşılaşmanın ardından seçtiği 'Maçın Adamı' ödülü ise beklenenin aksine kaybeden takıma gitti. Manchester United - Galatasaray maçının oyuncusu, Rasmus Hojlund seçildi. Bu karar futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

"ŞU AN YETERİNCE İYİ DEĞİLİZ"

Galatasaray karşısında iki gol atan ancak yenilgiyi önleyemeyen Rasmud Hojlund, mağlubiyetin ardından oldukça üzgündü. Danimarkalı futbolcu, maç sonu açıklamasına, "Hem mutlu, hem mutsuz hissediyorum. Sorun kendi performansım değil. 3 puan alamadık ve üzgünüz. Şu anda yeterince iyi değiliz" itirafında bulundu.

Çok basit goller yediklerini ifade eden Hojlund, "Gol attıktan hemen sonra gol yemememiz gerekiyor. Bunu başaramadık. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak bir arada olmalıyız. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu bu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak artık puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

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Okan Buruk: "Manchester United'ı burada yenmek Türk futbolu için çok değerli"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Manchester United gibi çok önemli bir takımı burada yenmek bizim için çok değerli, Türk futbolcu için çok değerli gruptaki özellikle sıralamadaki yerimiz için çok değerli o yüzden çok mutluyuz" dedi.
daha fazla video içinOkan Buruk: "Manchester United'ı burada yenmek Türk futbolu için çok değerli"

 

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#Galatasaray#Manchester United#Rasmus Hojlund

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