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Galatasaray, Lyon'un sağ bekine göz dikti!

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#GALATASARAY#Lyon#Sporanasayfa
Galatasaray, Lyonun sağ bekine göz dikti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 18:53

Kış transfer döneminde sırasıyla Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı renklerine bağlayan Galatasaray'ın Olimpik Lyon'un 32 yaşındaki sağ beki Clinton Mata için 5 milyon Euro bonservis önerdiği iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Angolalı savunma oyuncusu Clinton Mata için transfer girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Fransa'nın önde gelen basınlarından L'Equipe'nin haberine göre, Galatasaray, Angolalı savunma oyuncusu Clinton Mata için 5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Fransız ekibi, sarı - kırmızılıların bu teklifi geri çevirdi.

MATA'NIN RAKAMALARI

Bu sezon toplam 24 maçta formayı sırtına geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi ile gol sevinci yaşayamazken, 3 asist katkısında bulundu. Öte yandan Angolalı milli oyuncunun Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#GALATASARAY#Lyon#Sporanasayfa

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