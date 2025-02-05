Galatasaray, Lyon'un sağ bekine göz dikti!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Angolalı savunma oyuncusu Clinton Mata için transfer girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Fransa'nın önde gelen basınlarından L'Equipe'nin haberine göre, Galatasaray, Angolalı savunma oyuncusu Clinton Mata için 5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Fransız ekibi, sarı - kırmızılıların bu teklifi geri çevirdi.

MATA'NIN RAKAMALARI

Bu sezon toplam 24 maçta formayı sırtına geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi ile gol sevinci yaşayamazken, 3 asist katkısında bulundu. Öte yandan Angolalı milli oyuncunun Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.