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Galatasaray, Lyon'a farklı kaybetti: 6-0

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#Galatasaray#Lyon#Şampiyonlar Ligi
Galatasaray, Lyona farklı kaybetti: 6-0
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 23:15

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımına 6-0 mağlup oldu.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.

Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği Fransa'nın Olimpik Lyon takımına 6-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova

Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)

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Goller: Dk. 19 Hegerberg, Dk. 24 Dabritz, Dk. 34 Jackmon (Kendi kalesine), Dk. 49 Renard, Dk. 69 Van de Donk, Dk. 76 Le Sommer (Olimpik Lyon)

Sarı kart: Dk. 85 Demehin (Galatasaray Petrol Ofisi)

 

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#Galatasaray#Lyon#Şampiyonlar Ligi

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