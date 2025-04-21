Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi!

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Galatasaray, geleceği merak konusu olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride Lucas Torreira ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadroya kattığı Lucas Torreira, sarı - kırmızılı forma ile 3 sezonda 123 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Urugaylı orta saha, 4 kez gol sevinci yaşadı ve 6 da asist katkısı sağladı.