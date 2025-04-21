×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig
Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 21:20

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, geleceği merak konusu olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride Lucas Torreira ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadroya kattığı Lucas Torreira, sarı - kırmızılı forma ile 3 sezonda 123 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Urugaylı orta saha, 4 kez gol sevinci yaşadı ve 6 da asist katkısı sağladı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lucas Torreira#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!