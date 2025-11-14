×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Lookman’a transfer teklifi yaptı! İşte dev maaşı ve Osimhen detayı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Lookman Galatasaray#Osimhen
Galatasaray, Lookman’a transfer teklifi yaptı İşte dev maaşı ve Osimhen detayı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 10:50

Galatasaray, Atalanta’nın yıldızı Lookman’a transfer teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar, Lookman’ı ikna etmek için Osimhen’i devreye soktu ve maaş teklifini iletti. Oyuncu, Cimbom’un teklifini kabul etti. İşte ayrıntılar…

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kocaelispor mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray, liderliği elinden bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer dönemini bekliyor.

Gözden KaçmasınDomenico Tedesco: Bahane aramam, problemi kendimde ararımDomenico Tedesco: 'Bahane aramam, problemi kendimde ararım'Haberi görüntüle

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bir numaralı transfer hedefi haline gelen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'a yapılan teklif ortaya çıktı.

Galatasaray, Lookman’a transfer teklifi yaptı İşte dev maaşı ve Osimhen detayı

SENELİK 9 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Osimhen vasıtasıyla ikna etmeye çalıştığı ve ocak ayında kadrosuna katmayı hedeflediği Ademola Lookman’a yaptığı teklif belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki Nijeryalı forvete senelik 9 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMurat Fevzi Tanırlı: Futbolculara takdir, hakemlere infazMurat Fevzi Tanırlı: Futbolculara takdir, hakemlere infazHaberi görüntüle

LOOKMAN 'EVET' DEDİ

Lookman’ın da bu teklife “Evet” cevabını verdiği, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki süreçte Atalanta’yı bonservis konusunda uygun bir zemine getirmeyi planlandığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Lookman Galatasaray#Osimhen

BAKMADAN GEÇME!