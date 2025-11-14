Galatasaray, Lookman’a transfer teklifi yaptı! İşte dev maaşı ve Osimhen detayı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kocaelispor mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray, liderliği elinden bırakmak istemiyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer dönemini bekliyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bir numaralı transfer hedefi haline gelen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'a yapılan teklif ortaya çıktı.

SENELİK 9 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Osimhen vasıtasıyla ikna etmeye çalıştığı ve ocak ayında kadrosuna katmayı hedeflediği Ademola Lookman’a yaptığı teklif belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki Nijeryalı forvete senelik 9 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

LOOKMAN 'EVET' DEDİ

Lookman’ın da bu teklife “Evet” cevabını verdiği, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki süreçte Atalanta’yı bonservis konusunda uygun bir zemine getirmeyi planlandığı bildirildi.