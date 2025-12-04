×
Galatasaray, Lookman için tarihi transfer teklifi yaptı! İşte bonservisi ve maaşı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 16:14

Galatasaray'ın bir süredir transfer listesinde olan Ademola Lookman için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Lookman için Atalanta'ya transfer teklifinde bulunduğu ve maaşının da belirlendiği ifade edildi. Lookman'ın transferi gerçekleşmesi halinde, Süper Lig'de Osimhen'den sonra ödenen en yüksek bonservis olacak.

Galatasaray, Osimhen'den sonra tarihi bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Atalantalı Lookman ile ilgilenen sarı kırmızılılar için, yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın, Lookman için Atalanta'ya önerdiği bonservis ve oyuncu için belirlediği maaş miktarı belli oldu.

Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Ademola Lookman, Atalanta oyuncusu olarak son aylarını yaşıyor olabilir. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, teknik ekiple olan kötü ilişkisi nedeniyle Bergamo kulübünden uzaklaşma dönemine girdi.

Birçok takım ona ilgi gösterse de, tüm işaretler bir sonraki durağının Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında olacağını gösteriyor. Galatasaray, hem İtalyan kulübü hem de oyuncunun kendisi için reddedilmesi neredeyse imkansız bir teklif hazırladı.

BERGAMO'DA KAÇINILMAZ VEDA

Lookman ile Atalanta teknik ekibi arasındaki anlaşmazlıklar gün geçtikçe büyüyor. Basit bir anlaşmazlık olarak başlayan bu durum, takımın performansını ve soyunma odasındaki atmosferi etkileyen büyük bir soruna dönüştü. Bu senaryoda, Nijeryalı oyuncunun kulüpte kalmaya devam etmesi pek olası görünmüyor.

Bu durumun farkında olan Atalanta, gerginliği sona erdirecek ve aynı zamanda önemli miktarda para getirecek bir satışı memnuniyetle karşılıyor. Kulübün son başarılarında kilit bir rol oynayan oyuncunun ayrılışı, bir dönemin sonu anlamına gelirken, aynı zamanda yeni yeteneklere yatırım yapma fırsatı da sunacak.

GALATASARAY PİYASAYI ALT ÜST ETMEYE KARARLI

Transfer pazarında ses getirmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, Ademola Lookman'ı 1. önceliği olarak belirledi. Galatasaray'ın teklifi astronomik boyutlarda: Atalanta için 50 milyon avro, oyuncu için ise sezon başına 6 milyon avro maaş.

Bu rakam sadece Türk kulübünün iddiasını değil, aynı zamanda Lookman'ın Avrupa futbolundaki konumunu da yansıtıyor. Lookman'ın Türkiye Süper Ligi'ne gelişi, ligin rekabet seviyesini yükseltecek ve kıtadaki diğer rakiplerine net bir mesaj verecektir.

LOOKMAN'IN TÜRKİYE'DEKİ ETKİSİ

Ademola Lookman'ın Galatasaray'a gelmesi, takımın kalitesinde yükselişe yol açacak. Hızı, savunmaları altüst etme yeteneği ve gol atma becerisi, onu hem yerel hem de uluslararası arenada kritik maçlarda fark yaratabilecek, oyunu ileriye taşıyacak bir oyuncu haline getiriyor.

Nijeryalı oyuncu geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 gol atarak futboldaki olgunluğunu kanıtladı. Transferi tamamlanırsa, Türkiye, günümüz Avrupa futbolunun en donanımlı forvetlerinden birinin yeni yuvası olabilir."

BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK
Öte yandan Galatasaray'ın Lookman transferini gerçekleştirmesi halinde, Türkiye Süper Ligi'nde Osimhen'den sonra ödenen en yüksek bedelli bonservis olacak. Sarı kırmızılılar Osimhen için Napoli'ye 75 Milyon Euro ödeneceğini açıklamıştı. 

 

 

 

