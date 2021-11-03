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Galatasaray Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte maç önü notları

#UEFA#GALATASARAY#Lokomotiv Moskova
Galatasaray Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte maç önü notları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Şimdi gözler oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray, Avrupa'da 298. randevuda Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 88. RANDEVU

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Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 87 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 136 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

GALATASARAY, FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 91. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü. "Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 23 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 9'unda ise berabere kaldı.
Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalSarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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#UEFA#GALATASARAY#Lokomotiv Moskova

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