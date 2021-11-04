Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında tansiyon yükseldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kavga çıktı.
Mücadele 1-1 sonuçlanırken sarı kırmızılılar son anlarda öne geçmek için ataklarını sıklaştırdı.
1-1'i korumak isteyen Lokomotiv Moskovalı futbolcular ise oyunu geciktirmek isterken sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi.
Son dakikalarda tansiyon bir hayli yükselirken iki takım futbolcuları birbirine girdi.
Yaşanan tartışma sonrasında Galatasaray'da Diagne ve Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.