Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı sonrası forvet eleştirisi! 'İki puan çöpe gitti'

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçı spor yazarları değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: MAÇ RUS RULETİNE DÖNDÜ

Galatasaray, 160 dakikasını çok akıllı oynadığı Lokomotiv eşleşmesinden toplamda 4 puan çıkararak işin büyük kısmını halletti. Galatasaray’ın artık Şubat kurasında olması kesin gibi. Galatasaray’ı dün gece Lokomotiv karşısında 1-0’a organize takım duruşu ve geçiş hücumları taşıdı. Ancak sarı kırmızılılar ne zaman takım duruşunu ikinci plana atıp risk aldı, maç da Rus ruletine döndü zaten.

REHA KAPSAL: GALİBİYETİ HAK ETTİ AMA...

Özellikle ülke puanı açısından Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında alacağı galibiyete ihtiyacımız vardı.



Bunun bilincinde olan sarı-kırmızılılar, taraftarın da yarattığı yüksek atmosferle birlikte maça tempolu başladı. Top rakipteyken karşı presi, yeri geldiğinde de bölgesel baskıları çok doğru yaparak, çok hızlı toplu ve topsuz olarak hücum geçişleri yaptılar. Zaten eldeki kadronun daha çok endirekt değil (set hücumu) yerine direkt kaleye giden oyunu oynayacak isimlere sahip olduğundan baskılardan sonraki çıkışları çok etkili yapıp, plan doğrultusunda da golü bulmayı düşündüler. Hem bu uygulamayla rakibi eksik yakaladığında daha rahat hücuma çıktılar.

En büyük sıkıntısı bu kadar yüksek eforlu oyunlarda rakip ceza sahasının üzerinde ve içinde üretkenliklerini yeterli seviyede olmadığından skorun 1-0 Galatasaray lehine giden dönemde 2'yi bulamamaları, hele ki bu seviye maçlar için her zaman sıkıntı yaratabilir. Sarı-kırmızılılar, Moskova ile aynı dizilişte oynadı.

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Zaman zaman bu oyunlar için Feghouli ve Kerem'in hücumda Halil'i yanına sokmayıp çizgide olmasını sağlayarak, iç koridora yeri geldiğinde sağ bek Yedlin, yeri geldiğinde sol bek Aanholt, girerek sayısal üstünlüğü de sağlaması gerekir. Yani dizilişi 3-4-3 gibi, 2-5-3 gibi formasyon seçenekleriyle pas kanallarını çoğaltması da gerekir. Bunu maçın genelinde baskı yediği bölümlerde mutlaka yapması gerekirdi.

Hücumdaki çeşitliliğin 3'lü orta sahanın iki 8 numarası Cicaldau ve Morutan'ın Halil'i topla ya da topsuz daha fazla bağlantı oyuncusu olarak daha fazla kullanması gerekir. Çok orta saha bölgesinde kalarak oradan servis yapıp oynamaları, dikine toplu ya da topsuz alanı az kat etmeleri sarı-kırmızılıların hücumda sayısal eksikliği gibi hücum repertuarının da etkilenmesindeki en büyük nedenlerinden biridir.

Lokomotiv golü attıktan sonra orta sahaların çok çabuk geçildiği, özellikle de bu hızlı kalelere gidilen oyunda Galatasaray, final pasları ve son vuruşlarındaki o beceriyi gösteremedi.

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Baştan sona iyi oynadığı, belki bölüm bölüm o frekansları rakibine verdiği anlar haricinde galip gelmeyi fazlasıyla hak etmişti.

Bu oyunu her gün gelişen sarıkırmızılıların Avrupa Ligi'nde son iki maçında gerekli puanları alıp, bir üst tura çıkacağının ışığını; mücadele, coşkulu oyun, istek ve arzusuyla veriyor. (Fotomaç)

BÜLENT TİMURLENK: İKİ PUAN ÇÖPE GİTTİ

Futbol hesabı kitabı çok ama ters köşesi de bol bir oyun. Dün Muslera'nın klasikleşen hatalarından birinde Lokomotiv'in kaçırdığı pozisyonun dönüşünde o dakikaya kadar sahada hayalet gibi dolanan ve takımının mücadelesini izleyen Halil bir ikili mücadelede ayakta kalmayı başarıp Galatasaray'ın golünü başlatan adam oldu. İlk üç maçta gol yemeyen, Moskova'da kalesine isabetli şut bile attırmayan Galatasaray karşısında doğrusu Ruslar evlerindeki oyunlarının çok üstüne çıktılar. 90 dakika boyunca ne çaldığını bilmeyen bir hakeme biraz çirkefliklerini de katarak ve vakit geçirerek 1 puan peşinde koştular. Ne işlerine yarayacaksa! Galatasaray maça coşkulu ve önde basarak başladı ama kaptıkları topları o coşkunun telaşında yitirdiklerinden ilk yarıda 1-2 dişe dokunur pozisyon dışında sadece Feghouli'nin golü geldi. İkinci yarıda Ruslar orta sahada dişlerini gösterdiler. 1 saat geride kaldığında Galatasaray santrfor değişikliğine gitmeliydi. Bu seviyede bir takımın santrforu kaleyi gördü mü vurur. Eveleyip gevelediğinizde iki puanı çöpe atarsınız. Kerem ve Berkan başta olmak üzere çok iyi mücadele eden, Marcao ve Nelsson ile yine sağlam duran ama Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine arka direkte gol yiyip, tabelayı 1'den öteye götüremeyen bir Galatasaray izledik. Bu takımın geleceği var. Bir Terim takımı olmaları için de zamana ihtiyacı var. Şimdilik bazı nüanslarda kayboluyorlar ama taraftarların sempatisini kazanmayı başardılar. Dün gece üç puan alsalar arkalarına bile bakmayacaklardı. Şimdi bu savunma performansını Marsilya ve Lazio maçlarına da taşıyıp hücumda artık Halil'siz bir Galatasaray 11'i düşünmek zorundalar. (Sabah)

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ÜMİT DAVALA: İŞLER HALA GALATASARAY'IN ELİNDE

Koparacağımız maçı 1-1 bitirdik. Muslera'nın kurtarışıyla da 1 puana sevindik. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İşler hala Galatasaray'ın elinde. 2 maç kala lider durumda. Lazio-Marsilya maçının berabere bitmesi de iyi oldu. Galatasaray'ın bu iki takımla maçları zor olacak. Son maça kalırsa Roma'da Lazio ile çok zorlu bir maça çıkacak. Böyle maçlarda tek farklı sonuçlar hep tehlikelidir. Karşı takımda hep ümit vardır. Lokomotiv Moskova'da da bu ümit hep vardı. Mutlaka puan almaları gerekiyordu. Onlar da beraberliğe razı oldular ama son dakikalarda galip de gelebilirlerdi.

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BANU YELKOVAN: ÇOK YAKLAŞTI AMA OLMADI

Grubu lider bitirmekle ikinci bitirmek arasındaki dağlar kadar fark olan, gruptan lider çıkan takımın ta mart ayına kadar bir daha maç yapmayacağı için sadece Avrupa’da değil, ligde de büyük avantaj kazanacağı Avrupa Ligi formatında, Galatasaray’ın bu maçı kazanması durumunda zirvede bitireceğini söyleyenlerin sayısı hiç az değildi.

Kuşkusuz bu sezonki iyi Avrupa karnesi ve Moskova deplasmanından alınan üç puan bu hesaplamalara yol açmıştı. Galatasaray bu maçı aldığı takdirde hele bir de diğer karşılaşmada Marsilya kazanırsa, ilk 2’yi neredeyse garantileyecekti. Ama o durumda bile liderlik için kilit maç yine de içerdeki Marsilya mücadelesi olacaktı. İşte bu ruh haliyle maça çok hızlı başladı Galatasaray.

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Morutan, Cicaldau, Berkan, Nelsson gibi genç oyuncuların kariyerlerinde hiç tam kapasite tribünlere oynamadığını düşünürsek, çok farklı duygularla girdiler maça. Galatasaray özellikle ilk 20 dakikada çok pozisyona girdi ancak değerlendirmekte hep son vuruşlarda eksik kaldı.

13. dakikada Halil mükemmel döndü, Feghouli’nin vuruşu az farkla dışarı gitti. 18. dakikada Kerem’in vuruşu yandan dışarı gitti. 21. dakikada yine Kerem’in pasında bu defa Cicaldau kaçırdı. İlk yarının sonlarına doğru artan taraftar desteği, dengelenmeye başlayan oyunu tekrar Galatasaray’a döndürdü. Gol, 43. dakikada Feghouli’nin mükemmel vuruşundan gelse de en azından bir kısmını Halil’e yazmak gerekirdi.

İkinci yarıya daha da istekli başladı Galatasaray. Ancak 72.dakikada bu sezon Avrupa’da ilk gollerini yediler. Gol ve oyuncu değişiklikleri sonrası sayısız pozisyona girseler de ve izleyenlere heyecan yaşatan, keyifli bir oyun ortaya koysalar da bu çabalar skora yansımadı.

Galibiyete çok yaklaşmıştı Galatasaray, ancak 3 puan alsaydı bile düğüm Marsilya maçında çözülecekti. Bu maçta kazansaydı o karşılaşmada berabere kalmak yetecekti.

Şimdi işini son maça bırakmamak için tam tersini yapması gerekecek.