Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...Son dakika! TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Partide tezkereye bir tek o hayır dedi Durmuş Yılmaz uyarıldı mıİYİ Parti'de tezkereye bir tek o 'hayır' dedi! Durmuş Yılmaz uyarıldı mı?#Durmuş Yılmaz
Avrupa bu skandalı konuşuyor Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldüAvrupa bu skandalı konuşuyor! Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#İngiltere
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Galatasaray-Lokomotiv Moskova Maçı#Galatasaray-Lokomotiv Moskova Maçı Hangi Kanalda
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesinin ardından, gözler bu kez iki ekip arasındaki diğer maça çevrildi. İstanbul'da yapılacan müsabaka öncesi tarih detayı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman?

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nden heyecan kaldığı yerden devam edecek. E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı. Şimdi ise Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da yapılacak maça odaklanıldı. İşte, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ayrıntıları...

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

İLK MAÇIN ARDINDAN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray-Lokomotiv Moskova Maçı#Galatasaray-Lokomotiv Moskova Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler