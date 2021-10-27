Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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UEFA Avrupa Ligi'nden heyecan kaldığı yerden devam edecek. E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı. Şimdi ise Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da yapılacak maça odaklanıldı. İşte, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ayrıntıları...

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

İLK MAÇIN ARDINDAN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

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Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.