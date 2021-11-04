Canlı Anlatım: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı

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Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Lokomotiv Moskova: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ön elemeler hariç Lokomotiv Moskova'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Dinamo Bükreş. Lokomotiv Moskova'nın Avrupa kupaları tarihinde Galatasaray'dan daha fazla mağlup olduğu sadece iki rakibi bulunuyor: Juventus & Atletico Madrid. Avrupa kupalarında Sovyetler Birliği/Rusya takımlarına rakip olduğu 11 maçın üçünü kazanan Galatasaray, bu galibiyetlerin tamamını Lokomotiv Moskova karşısında aldı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üç grup maçından 7 puan çıkaran Galatasaray, bugüne kadar bu aşamalardaki ilk dört karşılaşmasının ardından en fazla 10 puan toplayabildi. Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçını kazanan Galatasaray, Ağustos 2009'dan bu yana ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor. Deplasmanda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Lokomotiv Moskova, bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.

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Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçta da gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihindeki en uzun gole kapama serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Avrupa kupalarındaki son 14 maçını kazanamayan Lokomotiv Moskova, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.Kerem Aktürkoğlu, 2015/16'dan bu yana bir Avrupa kupası sezonunda aynı rakibinin filelerini hem iç saha hem de deplasmanda havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.Bu sezon Lokomotiv Moskova'nın en golcü oyuncusu olan Fedor Smolov, Şubat 2017'den bu yana Avrupa kupalarında gol sevinci yaşayamıyor.

Galatasaray, Avrupa'da 298. randevuda Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

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"KUPA 2"DE 88. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 87 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 136 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

GALATASARAY, FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 91. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıktı. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

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"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA AÇIK ARA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 23 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 9'unda ise berabere kaldı. Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalSarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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GALATASARAY, LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA SEYİRCİ KISITLAMASI UYGULAMAYACAK

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında yarın Nef Stadı'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 9 Kasım Salı gününden itibaren Türkiye'de oynanacak tüm maçlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesini yüzde 100'e çıkardığı hatırlatılarak, "Kulübümüzce alınan karar gereği, yarın saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." denildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir dolu tribünler önünde maça çıkmadıklarının aktarıldığı açıklama, "Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.