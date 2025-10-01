×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Liverpool’u yendi kasasını doldurdu! İşte UEFA’nın dev galibiyet primi ve Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan para

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool
Galatasaray, Liverpool’u yendi kasasını doldurdu İşte UEFA’nın dev galibiyet primi ve Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan para
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 13:09

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Haftasında Liverpool’u RAMS Park’ta 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların maç sonrası UEFA’dan elde ettiği gelir belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray, Liverpool'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gözden KaçmasınNihat Kahveciden Liverpool sözleri: İstersen 2 milyar euro harca, İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok Galatasaray camiasını tebrik ediyorumNihat Kahveci'den Liverpool sözleri: 'İstersen 2 milyar euro harca, İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok! Galatasaray camiasını tebrik ediyorum'Haberi görüntüle

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray, Liverpool’u yendi kasasını doldurdu İşte UEFA’nın dev galibiyet primi ve Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan para

Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Gözden KaçmasınGalatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesiGalatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia! İstanbul mucizesiHaberi görüntüle

KASA DOLDU TAŞTI

Galatasaray'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı.

Galatasaray, Liverpool’u yendi kasasını doldurdu İşte UEFA’nın dev galibiyet primi ve Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan para

Haberin Devamı

Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu.

Galatasaray, Liverpool’u yendi kasasını doldurdu İşte UEFA’nın dev galibiyet primi ve Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan para

Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euro'luk bir primi kasasına koydu.

Gözden KaçmasınGalatasarayın Liverpool zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi İşte ülke puanında son durumGalatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte ülke puanında son durumHaberi görüntüle

Galatasaray'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euro'ya ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool

BAKMADAN GEÇME!