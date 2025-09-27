×
Günlük Egazete © Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış! Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Alanyaspor
Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 12:34

Süper Lig’in 7. Haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da, Okan Buruk’un oyun formasyonunda değişikliğe gitmesi akıllara soru işareti getirmişti. Tecrübeli teknik adamın bu maçta Liverpool’un provasının yaptığı ortaya çıktı. İşte Okan Buruk’un aklındaki ayrıntılar…

Haberin Devamı

Okan hoca Alanyaspor deplasmanında Liverpool maçında oynayacağı sistemin bir benzerini uyguladı.

Gözden KaçmasınUsta yazarlardan Liverpool maçı öncesi Galatasaraya kritik uyarı: Alanyaspor affeder, İngilizler affetmez, Liverpool önüne üçlü savunmayla çıkılırsa felaket olabilirUsta yazarlardan Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a kritik uyarı: 'Alanyaspor affeder, İngilizler affetmez!', 'Liverpool önüne üçlü savunmayla çıkılırsa felaket olabilir'Haberi görüntüle

Savunmada Singo, Sanchez ve Abdülkerim'i birlikte kullanan hoca, Barış ve Sane'yi Icardi'nin arkasında görevlendirdi.

Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

ÜÇLÜ TERCİH ETTİ

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına üçlü savunmayla çıktı.

Gözden KaçmasınUEFA ülke puanında Türkiyeyi bekleyen tehlikeUEFA ülke puanında Türkiye'yi bekleyen tehlike!Haberi görüntüle

Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, pazartesi günkü Konyaspor maçının son bölümüyle, dün akşamki Alanyaspor sınavının başlangıç planında üçlü sistemi tercih etti.

Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

Haberin Devamı

İngiliz devine karşı Rams Park’ta bir facia yaşamak istemeyen teknik patron Okan Buruk, üçlü savunmada Singo, Sanchez ve Abdülkerim’i kullandı.

Gözden KaçmasınNihat Kahveciden yıldız oyuncuya sert eleştiri: Bir şey var adamda, saha içinde gamsız Ağırlaşmış, çok kötüNihat Kahveci'den yıldız oyuncuya sert eleştiri: 'Bir şey var adamda, saha içinde gamsız! Ağırlaşmış, çok kötü'Haberi görüntüle

Sallai sağ çizgide, Eren sol çizgide oynarken, orta sahanın merkezinde Torreira ve Sara vardı. Ön taraftaki değişiklikler de dikkat çekiciydi.

Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

YUNUS VE İLKAY HAMLELERİ

Geçen sezonki üçlü denemelerinde ileride çift forvet kullanan Buruk, dünkü karşılaşmada Icardi’yi tek forvet oynatırken, Barış ve Sane’yi forvet arkasında görevlendirdi.

Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

Son haftaların formda ismi Yunus’u ağrıları nedeniyle dinlendiren Aslan’ın hocası, İlkay’ı da kulübeye çekti ve bir anlamda tecrübeli yıldızı Liverpool sınavına saklamış oldu. Oyunun ikinci yarısında süre alan İlkay, büyük ihtimalle Devler Ligi’nde ilk 11’de olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!