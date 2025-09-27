Galatasaray, Liverpool maçının taktiğini uygulamış! Alanyaspor’a karşı Okan Buruk’tan sürpriz

Haberin Devamı

Okan hoca Alanyaspor deplasmanında Liverpool maçında oynayacağı sistemin bir benzerini uyguladı.

Savunmada Singo, Sanchez ve Abdülkerim'i birlikte kullanan hoca, Barış ve Sane'yi Icardi'nin arkasında görevlendirdi.

ÜÇLÜ TERCİH ETTİ

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına üçlü savunmayla çıktı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, pazartesi günkü Konyaspor maçının son bölümüyle, dün akşamki Alanyaspor sınavının başlangıç planında üçlü sistemi tercih etti.

İngiliz devine karşı Rams Park’ta bir facia yaşamak istemeyen teknik patron Okan Buruk, üçlü savunmada Singo, Sanchez ve Abdülkerim’i kullandı.

Sallai sağ çizgide, Eren sol çizgide oynarken, orta sahanın merkezinde Torreira ve Sara vardı. Ön taraftaki değişiklikler de dikkat çekiciydi.

YUNUS VE İLKAY HAMLELERİ

Geçen sezonki üçlü denemelerinde ileride çift forvet kullanan Buruk, dünkü karşılaşmada Icardi’yi tek forvet oynatırken, Barış ve Sane’yi forvet arkasında görevlendirdi.

Son haftaların formda ismi Yunus’u ağrıları nedeniyle dinlendiren Aslan’ın hocası, İlkay’ı da kulübeye çekti ve bir anlamda tecrübeli yıldızı Liverpool sınavına saklamış oldu. Oyunun ikinci yarısında süre alan İlkay, büyük ihtimalle Devler Ligi’nde ilk 11’de olacak.