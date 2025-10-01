×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray-Liverpool maçı sonrası İlkay Gündoğan ve Osimhen konuştu: Kimse inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 01:00

Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup etmesinin ardından galibiyetin mimarı Osimhen ve yıldız oyuncu İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan konuştu.

Osimhen’in konuşması şu şekilde oldu:

"Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç."

"Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık."

"Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum."

İLKAY GÜNDOĞAN

"Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet.. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz."

"Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı. Beşiktaş derbisi var. Maçın keyfini yaşadıktan sonra çarşamba gününden sonra Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Bu seviyede oynuyorsan, yarın bir sonraki maça odaklanmalısın."

#Galatasaray#Liverpool#İlkay Gündoğan

