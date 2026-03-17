Galatasaray, Liverpool maçı kamp kadrosunda tek eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'ın İngiltere kafilesi belli oldu.

TEK EKSİK DAVINSON

İlk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

G.SARAY, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti.

Kafilede sarı-kırmızılı oyuncuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.