Galatasaray liglerin ertelenmesini istedi, Beşiktaş'tan tepki geldi!

G.Saray, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi talebinde bulundu. Sarı kırmızılılar resmi siteden yaptıkları açıklamada koronavirüsün Türkiye’de de tespit edilmesinin ardından liglerin nisan sonuna kadar ertelenmesi kararı alındığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: Birçok ülkede liglerin ertelendi ya da askıya alındı. · seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

'GELİR KAYBI OLACAKTIR'

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. · liGlerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.

CENGİZ, 'KAÇARAK BİR YERE VARAMAYIZ' DEMİŞTİ

Mustafa Cengiz koronavirüsle ilgili olarak önceki gün derbi öncesi panik havası yaratılmaması gerektiğini söylemişti: “Aslanlar gibi gelelim. Maçımızı oynayalım. Kaçarak, kendimizi hapsederek hiçbir yere varamayız. Belediye, bütün açık ve kapalı alanları cumartesi günü dezenfekte edecek. Biz de sponsorumuzla bu hijyenik temizliği devamlı yapıyoruz. Bunu bütün spor camiasına bildiriyorum. Hijyenik açıdan içleri rahat olsun.”





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