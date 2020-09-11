Galatasaray lige iyi başlıyor! 37 ilk hafta maçında 30 galibiyet...

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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.



- Sahasındaki son 10 açılış maçını kazandı



Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.



- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla



Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.



- İlk hafta maçları



Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2

1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0

1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0

1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1

1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1

1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0

1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0

1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2

1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1

1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2

1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0

1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0

1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0

1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1

1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0

1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1

1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0

1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0

1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0

1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0

1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1

1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1

1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3

1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0

1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0

1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1

1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0

1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1

1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1

1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1

1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0

1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1

1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0

1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3

1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0

1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1

1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1

1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2

1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0

1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1

1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2

2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1

2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1

2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1

2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1

2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1

2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1

2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1

2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0

2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1

2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3

2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1

2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0

2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1

2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1

2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2

2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0

2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3

2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0

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