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Galatasaray liderlik için sahada! Mata ve Icardi'nin durumu...

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray liderlik için sahada Mata ve Icardinin durumu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:00

3 puan için sahaya çıkacak Galatasaray’ın işi hiç kolay olmayacak zira lider Konyaspor, bu sezon oynadığı 6 maçta kalesinde hiç gol görmedi. Kalecisi Sehic ve savunmasıyla duvar ören yeşil beyazlılarda santrfor Muhammet de çok formda (3 gol). Aslan’ın kozları ise kaleci Muslera ve her biri altın değerinde 4 gol atan Gomis.

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Süper Lig’de 7. haftaya 13 puan ve averaj farkıyla 5. sırada giren Galatasaray, 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor’u konuk edecek. Nef Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray, kendi sahasında 50 bine yakın seyircisi önünde oynayacağı maçı kazanarak bu sezon ilk kez liderliğe yükselmeyi, Konyaspor ise en azından 1 puan alıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

1- G.Saray evindeki 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı

Galatasaray bu sezon 6 maçın 4’ünü dış sahalarda oynarken, kendi evinde oynadığı Giresunspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı, Gaziantep’i ise 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar diğer 4 deplasmanda ise Antalyaspor ve Ümraniyespor’u 1-0, Kasımpaşa’yı 3-2 yendi, Trabzonspor ile de 0-0 berabere kaldı. Aslan, Kasımpaşa hariç kazanılan tüm maçlarda galibiyet golleri son dakikalarda geldi. Atılan 7 golün 4’ünü Gomis, diğerlerini Kerem (2) ve Gaziantepli Kitsiou kendi kalesine attı.

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Galatasaray liderlik için sahada Mata ve Icardinin durumu...

2- Konya 3 deplasmandan 7 puan çıkardı

Bu sezon 3 deplasmana çıkan Konyaspor, Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, İstanbulspor’u 4-0, Giresunspor’u da 1-0 yendi. Sahası bakımda olduğu için iç saha maçlarını Eskişehir’de oynayan yeşil beyazlılar, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı; Fenerbahçe ve Hatayspor’u aynı sonuçla 1-0 mağlup etti. Konyaspor’un attığı 7 golün 3’ü Muhammet Demir’den gelirken, diğer goller Paz, Çekiçi, Guilherme (penaltıdan) ve İstanbulsporlu Mehmet Yeşil’den (kendi kalesine) geldi.

Galatasaray liderlik için sahada Mata ve Icardinin durumu...

3- İki tecrübeli ve fırsatçı golcü karşı karşıya

Bugünkü maç bir yerde Süper Lig’de fırsatçılığı ile ünlü golcüler Bafetimbi Gomis ve Muhammet Demir’in kapışmasına sahne olacak. Son derece formda olan iki tecrübeli santrfordan Gomis’in attığı her gol altın değerinde dersek abartmış olmayız zira Fransız futbolcunun attığı 4 gol de Galatasaray’a puan kazandırdı. Aynı şekilde Muhammet Demir’in Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında attığı goller, berabere giden bu karşılaşmalardan Konyaspor’un galip ayrılmasını sağladı.

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Mata yok Icardi belki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçı 11’inde tek değişiklik yaparak, Emin Bayram’ı kulübeye çekip, cezasını tamamlayan Abdülkerim’i oynatacak. İleri uçta yine Gomis forma giyecek. Transferin son günü kadroya katılan dünyaca ünlü iki futbolcudan Mauro İcardi büyük olasılıkla yedek kulübesinde oturacak; Juan Mata ise kadroda olmayacak. Halen fiziksel yükleme yapılan Mata’nın milli takım arasından sonra kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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