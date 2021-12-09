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Galatasaray, liderlik için Lazio karşına çıkıyor

#Galatasaray#Lazio#Avrupa Ligi
Galatasaray, liderlik için Lazio karşına çıkıyor

Aslan, Avrupa Ligi E Grubu’nda son maçında Lazio’ya konuk oluyor. Son haftaya rakibinin 3 puan önünde lider giren sarı kırmızılı ekip bugün mağlup olmazsa play-off oynamadan doğrudan play-off’a kalacak. Aslan’da Cicaldau dışında eksik yok.

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G.Saray, Avrupa Ligi E Grubu’ndaki son maçında bugün Lazio’ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu’nda saat 23.00’de başlayacak karşılaşmada İspanyol Cerro Grande düdük çalacak.

Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibine mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı kırmızılı takım gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek bir takımla play-off’ta karşı karşıya gelecek ve lidere göre fazladan bir tur oynamak zorunda kalacak.

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CICALDAU YOK 

Sarı kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta Covid 19 testi pozitif çıkan Cicaldau’nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha bu nedenle Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.

ASLAN AYNI TAKTİKLE 

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G.Saray’a Roma’da alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa’da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olmak isteyen Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

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Galatasaray, liderlik için Lazio karşına çıkıyor

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#Galatasaray#Lazio#Avrupa Ligi

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