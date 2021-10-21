Galatasaray liderliğini sürdürmek için sahada

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İlk maçında Lazio’yu 1-0 yenen, ardından Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı ekip Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Sakatlıkları devam eden Arda ile Sacha Boey bugün sahaya çıkamayacak.

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Aslan’da UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de görev yapamayacak. Son 6 resmi maçını kazanamayan Lokomotiv Moskova bu seriyi noktalamaya çalışacak.