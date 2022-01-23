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Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk ediyor! Torrent ve Avcı'nin 11 tercihleri...

#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasaray, lider Trabzonsporu konuk ediyor Torrent ve Avcınin 11 tercihleri...

2022 yılının ilk büyük maçı olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması bu akşam İstanbul’da oynanacak... Üç maçtır kaybeden ve küme düşme potası ile arasında 4 puan fark olan sarı kırmızılı takım bugün kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son 2 müsabakada berabere kalan lider Fırtına ise şampiyonluk yolunda yakaladığı büyük avantajı kaybetmemek adına galip gelmek istiyor.

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Süper Lig’de 2022 yılının ilk büyük maçı bu akşam Galatasaray ile Trabzon arasında oynanacak. Nef Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 11 maçta sadece 1 kez galip gelen sarı kırmızılılar, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 2 maçtır berabere kalan Trabzon galibiyet özlemini bitirmek için sahaya çıkacak.

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Galatasaray’da, sakat olan Diagne, Alpaslan, Işık Kaan ve Muslera ile Afrika Kupası için Mısır Milli Takımı’na giden Muhammed forma giyemeyecek. Bordo mavililerde de cezalı Hüseyin ve Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir, Trondsen, Djaniny ve Koita yok; Hamsik’in durumu maç saatinde belli olacak. Trabzonspor’da ayrıca ülkesinin milli takımında bulunan Kouassi de oynamayacak. Öte yandan Galatasaray, bu sezon ilk kez bir karşılaşma öncesinde kampa girdi.

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