Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk ediyor! Torrent ve Avcı'nin 11 tercihleri...

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Süper Lig’de 2022 yılının ilk büyük maçı bu akşam Galatasaray ile Trabzon arasında oynanacak. Nef Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 11 maçta sadece 1 kez galip gelen sarı kırmızılılar, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 2 maçtır berabere kalan Trabzon galibiyet özlemini bitirmek için sahaya çıkacak.

İKİ TAKIMIN DA EKSİĞİ ÇOK

Galatasaray’da, sakat olan Diagne, Alpaslan, Işık Kaan ve Muslera ile Afrika Kupası için Mısır Milli Takımı’na giden Muhammed forma giyemeyecek. Bordo mavililerde de cezalı Hüseyin ve Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir, Trondsen, Djaniny ve Koita yok; Hamsik’in durumu maç saatinde belli olacak. Trabzonspor’da ayrıca ülkesinin milli takımında bulunan Kouassi de oynamayacak. Öte yandan Galatasaray, bu sezon ilk kez bir karşılaşma öncesinde kampa girdi.

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