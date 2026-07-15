Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin maliyetini açıkladı!

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Galatasaray yaz transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."
18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda 18 numaralı formayı terleteceği belirtildi.