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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin maliyetini açıkladı!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Lesley Ugochukwu
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin maliyetini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 21:14

Galatasaray, Burnley'nin Fransız orta sahası Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Galatasaray yaz transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

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Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."

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18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

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Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda 18 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin maliyetini açıkladı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Lesley Ugochukwu

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