Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!

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Galatasaray, Leroy Sane transferinin resmen duyurdu. Sarı - kırmızılar, Alman futbolcunun detaylarını da açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İMZANIN ARDINDAN SANE'DEN İLK SÖZLER

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Leroy Sane, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bir an önce Galatasaray için her şeyimi vermek istiyorum. Galatasaray taraftarlarını tanıyordum zaten. Daha önceki görüntüleri sosyal medyadan hep takip ettim. Ancak bunu gerçekten yaşamanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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DURSUN ÖZBEK: 'EN BÜYÜK MÜCADELEYİ GÖSTERECEK TAKIMI KURACAĞIZ'

Başkan Dursun Özbek ise transfer hakkında “Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sané formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARASI

Galatasaray'da önümüzdeki sezon Dries Mertens'ten boşalan 10 numaralı formayı Alman futbolcu giyecek.