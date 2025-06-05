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Galatasaray, Leroy Sane'den yanıt bekliyor! Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sane#Galatasaray
Galatasaray, Leroy Saneden yanıt bekliyor Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 20:09

Galatasaray'ın Leroy Sane'ye resmi teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'ye Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.

Alman basınından Sky DE'nin hberine göre; Galatasaray, Sane'ye yıllık 12 milyon euro net teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

Ayrıca haberde Leroy Sane'nin sarı-kırmızılılar hakkında bilgi almak için harekete geçtiği bilgisi verildi.

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FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ

Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de Leroy Sane için masada olduğu iddia ediliyor.

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Sane#Galatasaray

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