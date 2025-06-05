Galatasaray, Leroy Sane'den yanıt bekliyor! Fenerbahçe...

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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'ye Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.

Alman basınından Sky DE'nin hberine göre; Galatasaray, Sane'ye yıllık 12 milyon euro net teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

Ayrıca haberde Leroy Sane'nin sarı-kırmızılılar hakkında bilgi almak için harekete geçtiği bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ

Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de Leroy Sane için masada olduğu iddia ediliyor.

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.