Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi! İşte sözleşmesi

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Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden Leroy Sane’yi kaptı.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı.

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA GİTMEYECEK

Alman BILD muhabiri Tobi Altschaff’ın haberine göre Leroy Sane, Bayern Münih’in de yer alacağı Dünya Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almayacak ve Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek.

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SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Foot Mercato’nun haberine göre ise Sane’nin sözleşme detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane’ye yıllık 11 milyon Euro maaş ödeyecek. Cimbom, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sky Almanya'nın haberine göre Leroy Sane'nin Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu. Oyuncun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor ve bu tarihten itibaren resmen Galatasaray'ın futbolcusu olacak.