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Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi! İşte sözleşmesi

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#Galatasaray#Leroy Sane#Transfer
Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi İşte sözleşmesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 10:24

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de talip olduğu Leroy Sane transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray’ın Leroy Sane transferinin ayrıntıları…

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Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden Leroy Sane’yi kaptı.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi İşte sözleşmesi

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

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Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi İşte sözleşmesi

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA GİTMEYECEK

Alman BILD muhabiri Tobi Altschaff’ın haberine göre Leroy Sane, Bayern Münih’in de yer alacağı Dünya Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almayacak ve Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek.

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Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirdi İşte sözleşmesi

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Foot Mercato’nun haberine göre ise Sane’nin sözleşme detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane’ye yıllık 11 milyon Euro maaş ödeyecek. Cimbom, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sky Almanya'nın haberine göre Leroy Sane'nin Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu. Oyuncun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor ve bu tarihten itibaren resmen Galatasaray'ın futbolcusu olacak.  

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#Galatasaray#Leroy Sane#Transfer

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