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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Lemina için beklemede

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Galatasaray, Lemina için beklemede

Galatasaray yönetimi, bu sezon oynadığı futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Mario Lemina'nın geleceğini sezon sezonunda masaya yatıracak.

Gösterdiği müthiş performansla taraftarların gönlünde taht kuran Mario Lemina'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak konusu...

Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. Ardından İngilizler'le görüşülecek.

Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu. (Takvim)

Galatasaray, Lemina için beklemede

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