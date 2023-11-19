Galatasaray, Leipzig'den Angelino için cevap bekliyor! 3 maça daha çıkarsa...

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Bu sezonun başında kiralık + zorunlu satın alma opsiyonları karşılığında Galatasaray'a gelen Angelino'nun durumu için Leipzig'den haber bekleniyor. Bonservisi için 20 maç şartı koşulan Angelino'ya ilk 11 ya da dakika kısıtlaması koyulmadı.

15'i ilk 11'de toplam 17 maçta oynayan İspanyol sol bek 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Sabah'ın haberine göre yönetim, Leipzig'den zorunlu olan bu maddeyi (20 maç) kaldırmasını talep etti. Alman ekibinin milli ara bitmeden cevabı bekleniyor.

BILD: LEIPZIG SICAK BAKMIYOR

Alman basınından Bild'in haberine göre Leipzig, Angelino'nun sözleşmesindeki maddeyi kaldırmaya sıcak bakmıyor.

OKAN BURUK'UN PLANI

Teknik direktör Okan Buruk ise Şampiyonlar Ligi için hayati önem taşıyan Manchester United maçı planlarını Angelino'ya göre yapıyor. Son dönemde sol bekte Kazımcan ve Abdülkerim dönüşümlü olarak oynadılar ancak beklentileri karşılayamadılar. Leipzig'den G.Saray'ın istediği yanıt gelmezse Okan Buruk M.United ve Kopenhag maçlarında Angelino'yu oynatacak ve devre arasına 19 maç ile girmesi sağlanacak.

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DAKİKA ŞARTI YOK

Geçen sezon Mata ve Mertens'i transfer eden Galatasaray'da opsiyonlu sözleşmelere performansa bağlı maddeler koyuldu. Mata 20 maç için geçerli 45 dakika şartını karşılayamadı ve yollar ayrıldı. Mertens 25 maça ilk 11 çıktığı için takımda kaldı. Angelino'da ise dakika ya da ilk 11 şartı bulunmuyor ve 20 karşılaşmaya çıkması yeterli.