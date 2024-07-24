Galatasaray-Lecce maçı naklen sadece D-Smart ve D-Smart Go’da

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Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30’da başlayacak. Müsabakayı D-Smart ve D-Smart Go naklen yayınlayacak.

CiMBOM’UN 4. HAZIRLIK MAÇI

Avusturya’daki lk etap kampında LASK Kulübü’nün düzenlediği Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan G.Saray, burada oynadığı hazırlık maçlarında LASK’a 3-2, Fortuna Düsseldorf’a 5-2 mağlup olurken, Trencin’i 4-1 mağlup etmişti.

SPOR SMART’TAN 5 SAATLiK YAYIN

Galatasaray’ın hazırlık karşılaşmalarını yayınlayan Spor Smart, Galatasaray-Lecce maçı için 5 saatlik özel yayın yapacak. Saat 19.00’daki ‘Maça Doğru’ programında Berke Kosova, Mesut Aydın Kale ve Semih Sezerli izleyicilere stüdyodan, Serhan Türk stattan canlı bağlantılarla son durumu aktaracak. Saat 20.30’da başlayacak maçı Aykut Aydın anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. ‘Maçın Ardından’ programında da Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.