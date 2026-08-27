Galatasaray, Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi

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İtalya’da Rafael Leao’nun geleceğiyle ilgili kritik bir gün yaşanıyor. Milan’ın Portekizli yıldızı için Galatasaray ile Aston Villa arasında büyük bir transfer yarışı başladı. Son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından Leao’nun Milan’a veda etmesine artık kesin gözüyle bakılırken, yıldız futbolcunun yeni adresini belirlemesi bekleniyor.

Milan ile Leao arasındaki ayrılık artık an meselesi. Portekizli futbolcunun yarın akşam San Siro’da oynanacak Venezia karşılaşmasında forma giymesi de beklenmiyor. Leao’nun fiziksel durumunun yanı sıra kulislerde transfer görüşmelerinin ön plana çıktığı belirtiliyor.

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ASTON VILLA SON ANDA DEVREYE GİRDİ

Transferde dengeleri değiştiren gelişme ise Aston Villa cephesinden geldi. İngiliz ekibi, gece saat 01.00 sularında Milan’a güçlü bir teklif sunarak yarışa yeniden dahil oldu. Aston Villa’nın Leao için kiralama formülü üzerinden ilerlediği ve Milan’a yaklaşık 8 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin de bulunması planlanıyor.

Bu formülle toplam bonservis bedelinin Milan Başkanı Gerry Cardinale’nin talep ettiği yaklaşık 50 milyon euro seviyesine yaklaşması bekleniyor. Aston Villa’nın Leao’ya ise yıllık 6.5 milyon euroluk bir maaş önerdiği ve bu rakamın gün içerisinde artırılabileceği ifade ediliyor.

Leao’nun tercihi ise şu aşamada Premier Lig’den yana. Portekizli yıldızın Türkiye yerine İngiltere’de futbol oynama fikrine daha sıcak baktığı ve bu nedenle Aston Villa’nın teklifini beklemek istediği aktarılıyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray ise transferden vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılılar, Leao için Milan’a 45 milyon euro teklif ederken, oyuncuya da yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. İstanbul ekibinin, Aston Villa’nın devreye girmesinin ardından teklifini daha da yükseltmeye hazır olduğu kaydedildi.

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Galatasaray adına transfer görüşmelerini yürüten George Gardi de iki gündür Milano’da bulunuyor. Gardi’nin bugün yeni temaslar gerçekleştirmesi beklenirken, Aston Villa da İngiltere’den Milan ve oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.

LEAO KARAR AŞAMASINDA

Bugünün transfer açısından oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Tarafların peş peşe görüşmeler yapacağı ve tekliflerin yeniden masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ancak mevcut tabloda bir gerçek öne çıkıyor: Rafael Leao’nun bugün Galatasaray’a imza atması beklenmiyor. Portekizli yıldız, Premier Lig seçeneğini görmek istiyor.

Aston Villa’nın Leao’yu ikna etmek için yıllık 8-9 milyon euro seviyesinde bir teklif sunması halinde yarışta önemli bir avantaj elde edebileceği belirtiliyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery’nin de Leao transferini istediği ve kulübün bu operasyonu tamamlamak için kararlı olduğu ifade ediliyor.

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