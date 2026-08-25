Galatasaray, Leao ile anlaştı! Milan'dan tek şart

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Milan’da Ruben Amorim’in gelecek planlarında yer almayan Rafael Leao için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Portekizli yıldızın, Galatasaray’ın projesine sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı kulüple gelecekteki sözleşmesinin ana hatları konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcunun İstanbul’da forma giymeye oldukça olumlu yaklaştığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin de transferi tamamlamak için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, transfer döneminin son bölümünde Leao’yu kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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MILAN BONSERVİS İSTİYOR

Ancak Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin Leao transferini kiralık formülüyle tamamlamak istediği, İtalyan ekibinin ise oyuncudan bonservis geliri elde ederek kesin olarak yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.

İki kulüp arasındaki bu formül farklılığından dolayı görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Galatasaray cephesinin kiralama konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Öte yandan bu durum, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın da transferdeki şansını canlı tutuyor. Aston Villa’nın Leao’ya yönelik ilgisinin ciddi olduğu ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Ancak İngiliz ekibiyle yürütülen görüşmelerin Galatasaray cephesindeki kadar hızlı ilerlemediği belirtildi. Transfer sürecine çok sayıda aracının dahil olmaya çalışmasının da Aston Villa ile Leao arasındaki olası anlaşmayı zorlaştırdığı ifade edildi.

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Sarı-kırmızılıların, Leao’nun kişisel şartlarda sergilediği olumlu tavrı da arkasına alarak transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.