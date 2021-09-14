Galatasaray - Lazio maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Žunič ile Manuel Vidali üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Smajc.

Öte yandan VAR hakemi olarak Slavko Vinčić atanırken Rade Obrenovič ise AVAR olarak görevlendirildi.

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Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka TSİ 19.45’te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.