Galatasaray Lazio maçında Strakosha'nın büyük hatası Dubravka'yı hatırlattı! İ

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Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu UEFA Avrupa Ligi'nde konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 67. dakikada 1-0 öne geçerken, Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nun hatası geceye damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen ve Morutan'la bulduğu pozisyonda direği geçemeyen Galatasaray, öne geçecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, aradığı golü 67. dakikada büyük bir hata sonrası buldu.

Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Morutan içeriye kat etti ve ortasını yaptı. Lazio savunmasında Lazzari topu uzaklaştırmak için gelişi güzel bir vuruş yaptı ve top havalandı.

KONTROL EDEMEYİNCE TOP AĞLARLA BULUŞTU

Havalanıp kaleye doğru yönelen ters topu kontrol etmek isteyen Lazio kalecisi Strakosha büyük bir hata yaptı. Topun kontrolünü sağlayamayan Arnavut kaleci, topu kale içine aldı ve Galatasaray öne geçti.

Golün ardından sarı-kırmızılı oyuncular büyük sevinç yaşamasına karşın şaşkınlıklarını gizleyemediler. 26 yaşındaki Arnavut kaleci de golün sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

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EURO 2020'DE BENZER POZİSYON

Slovakya'nın İspanya'yla oynadığı EURO 2020 E Grubu maçının ilk yarısında da Strakosha'nın yaptığı hataya benzer bir hatayı, Slovak kaleci Dubravka yapmıştı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında İspanya Sarabia ile rakip kalede tehlike yaratmıştı. Başarılı futbolcunun ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şut direkten dönmüş ve ve top havaya yükselmişti. Bu esnada Slovakya kalecisi Dubravka, beklenmeyen bir harekete imza atmıştı.

Başarılı eldiven, havalanan topu dışarı tokatlamak isterken kalenin içine doğru tokatlamış ve top ağlarla buluşmuştu.

İSMAİL ÇİPE DESTEK OLDU

Galatasaray'ın genç kalecisi İsmail Çipe de maçın bitimiyle birlikte meslektaşının yanına koşarak Strakosha'yı teselli etti.

Galatasaray'a Lazio karşısında 3 puanı getiren gol... #Strakosha #EuropaLeague pic.twitter.com/m7B2syf195 — Spor Arena (@sporarena) September 17, 2021







HAKEMDEN TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

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İlk yarısı 0-0 sonuçlanan mücadelede Sloven hakem Matej Jug, verdiği ve vermediği kararlarla taraftarların tepkisini çekti.

Sloven hakem, Halil Dervişoğlu ve Cicaldau'ya yapılan faulleri es geçerken, Galatasaray taraftarları tribünde isyan etti.

LAZIO'NUN YILDIZINI OYUNDAN ATMADI

53. dakikada Galatasaray'da Marcao, Akpa Akpro'nun müdahalesiyle yerde kalıp sakatlık geçirdi.

Sarı kartı bulunan oyuncuya hakem Matej Jug ikinci sarı kartı çıkarmayınca tribünlerdeki tepkiler zirveye çıktı.

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Lazio Teknik Direktörü Mauricio Sarri de Akpro'nun kırmızı kart görme ihtimaline karşın başarılı orta sahayı oyundan aldı ve yerine Milinkovic-Savic'i oyuna soktu.

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