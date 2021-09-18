Galatasaray-Lazio maçında istatistikler, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü!

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim’i Lazio karşısında elde edilen 1-0’lık galibiyet kadar sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbol mutlu etti.

Takım halinde sergilenen performans ve istediklerinin yerine getirilmesi Terim’i sevindirdi. Futbolcular da Lazio karşısında sahaya damga vururken ortaya çıkan istatistikler de bunun ispatı oldu.

- Victor Nelsson, hiç ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Danimarkalı stoper yüzde 93 pas isabet yüzdesi ile oynadı.

- Yine stoper bölgesindeki partneri Marcao, 1 aylık ara sonrasında görev alsa da yüzde 95 pas isabet yüzdesine imza attı.

- Cicaldau, 4 şutla sahanın en çok şut atan ismi oldu.

- Taylan Antalyalı en çok top kazanan isim, Berkan en fazla koşu mesafesine imza atan futbolcu olmayı başardı.

- Yedlin yüzde 70 ikili mücadele kazanma istatistiğine imza attı.

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Marcao haftanın 11'ine seçildi

Lazio önünde savunmada sergilediği futbolla dikkat çeken Marcao’yu UEFA, gruplardaki ilk maçlar sonrası haftanın 11’ine seçti.