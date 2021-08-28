Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına başlayacak Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman?
Galatasaray Lazio maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fatih Terim'in öğrencileri, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Lazio maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray