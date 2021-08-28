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HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri belli oldu
GeriSpor Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri belli oldu
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Spor Arena
Haber Giriş: 28.08.2021 - 22:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri belli oldu

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Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına başlayacak Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman?

Galatasaray Lazio maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fatih Terim'in öğrencileri, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Lazio maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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