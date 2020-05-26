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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı!

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Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı!
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Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Kumda kuvvet çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 28 Mayıs Perşembe günü sürdürecek.

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