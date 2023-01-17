Galatasaray kupadaki Alanyaspor maçında da seriyi sürdürmek istiyor

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Ligin ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray bugün son 16 turunda Alanyaspor engelini de aşarak yoluna Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam etmek istiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

SEKiZ OYUNCU GÖTÜRÜLMEDi

3. turdan başladığı kupada Kastamonuspor’u 7-0, Ofspor’u 2-1, Keçiörengücü’nü de 1-0 yenen sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kazımcan ve Ross dışında eksik yok. Bu isimlerin yanı sıra Muslera, Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferoviç de teknik ekibin kararıyla Alanya maçı kadrosunda yer almadı.

12 MAÇTA 36 GOL ATTI

Bu arada son 12 maçtır yenilmeyen G.Saray seriyi 13 maça çıkarmak için sahaya çıkacak. Cimbom ligde 9, kupada 3 maça çıkarken 11 kez kazandı, 1 beraberlik aldı. Bu seride 36 kez gol sevinci yaşayan sarı kırmızılılar sadece 7 kez topu ağlarında gördü.

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