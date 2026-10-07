Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Osimhen, Singo, Sallai, Lemina açıklaması: Kronik sakatlığı yok

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yener İnce, Osimhen başta olmak üzere; Singo, Lemina ve Sallai'nin sakatlıklarına ilişkin son gelişmeleri sarı kırmızılıların resmi yayın organına açıkladı.

"SÜRE VEREN ARKADAŞLARIMIZ OLUYOR"

Sakatlıklarla ilgili bilgi sahibi olmadan yorum yapıldığını belirten Yener İnce, bazı hekimlerin dahi oyuncuları muayene etmeden sakatlık süreleri verdiğini söyledi.

İnce, "Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu!" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKLA ALAKALI SÜRE VERMİYORUZ"

Galatasaray'da futbolcuların sakatlıkları için kesin dönüş süreleri açıklamadıklarını belirten İnce, "Sanki oyuncu 6 hafta sakat diyoruz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz. Hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız var ama sakatlıkla alakalı süre vermiyoruz." dedi.

Haberin Devamı

SİNGO İÇİN "KRONİK SAKATLI" İDDİASINA TEPKİ

Wilfried Singo hakkında ortaya atılan iddialara da tepki gösteren İnce, oyuncunun Galatasaray'a transferi sırasında herhangi bir sakatlığının bulunmadığını söyledi.

İnce, "Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var; oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok, kronik sakatlığı yok! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Singo'nun yaşadığı sakatlığın geçen sezonla bağlantılı olmadığını belirten İnce, "Singo ile ilgili milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama orada köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneyle ilgili ilgisi olmayan sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.

"OSIMHEN İÇİN RİSK ALINMAYACAK"

Victor Osimhen'in durumuyla ilgili de konuşan Yener İnce, Nijeryalı golcünün riske edilmeyeceğini belirtti.

İnce, "Victor Osimhen'i riske etmek istemiyoruz. Testlerden aldığımız sonuçlara göre ilerleyeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

SALLAI VE SİNGO'NUN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Roland Sallai, Wilfried Singo ve Victor Osimhen'in tedavilerinin olumlu ilerlediğini belirten İnce, "Roland Sallai'nin de tedavisi iyiye gitti. Singo, Osimhen ve Sallai'nin durumu iyiye gidiyor. Testlere göre ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"LEMINA'NIN DURUMU İYİ"

Mario Lemina'nın son durumuna da değinen İnce, "Mario Lemina'nın durumu iyi. Dizinde bir ağrı oluşmuştu ancak şu an bir sorunu yok." açıklamasını yaptı.

"MİLLİ FEDERASYONLARLA CİDDİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Milli takımlara giden futbolcular konusunda da bilgi veren İnce, federasyonlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

İnce, "Milli federasyonların tamamıyla ciddi şekilde iletişim halindeyiz. Oyuncuların riske edilmemesi adına büyük çaba harcıyoruz. Ancak oyuncuların oynatılmamasını sağlamak mümkün olsa da onların milli takıma gitmelerine engel olmak mümkün değil. Kurallar gereği oyuncular, ancak bağlı oldukları federasyonun izniyle milli takıma gitmeyebiliyor." dedi.

Haberin Devamı

"DOĞRU OLMAYAN HABERLERİ TAKİP ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Sosyal medya ve medyada futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili çok sayıda yanlış haber yayıldığını belirten İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çıkan doğru olmayan haberleri takip etmekte zorlanıyoruz. Maalesef sosyal medya ve medyada bizim hayal edemediğimiz haberler var."